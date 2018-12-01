رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ترامب بوفاة جورج بوش الأب

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية الى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وذلك في وفاة الرئيس الامريكي الأسبق جورج دبليو بوش الأب.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى فخامة الرئيس دونالد ترامب.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية ومواساة إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بوفاة والده.