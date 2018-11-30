الطقس المتوقع غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً على أغلب المناطق، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح شرقية - شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر والمناطق المكشوفة.

أما الخليج العربي فمتوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 30:08 والمد الثاني عند الساعة 05:19 والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:04 وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:00 الثاني عند الساعة 15:05، والجزر الأول عند الساعة 10:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 17 85 30

دبي 30 20 90 30

الشارقة 31 16 85 35

عجمان 30 17 85 40

أم القيوين 31 18 85 40

رأس الخيمة 31 16 90 30

الفجيرة 28 20 75 45

العين 31 16 80 25

ليوا 31 16 95 30

الرويس 30 18 85 40

السلع 31 17 85 40

دلما 27 22 80 60

طنب الكبرى 28 21 80 45

طنب الصغرى 28 21 80 45

أبو موسى 28 21 80 45