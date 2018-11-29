ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، تنشط أحياناً ، ويكون رطبا خلال الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على بعض المناطق الداخلية الغربية.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شرقية من 12 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً .والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 38:17 والمد الثاني عند الساعة 30:08 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:59 .

وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:04 الثاني عند الساعة 04:10، والجزر الأول عند الساعة 09:36 والجزر الثاني عند الساعة 21:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 17 85 30

دبي 29 20 70 35

الشارقة 29 16 75 35

عجمان 29 18 75 40

أم القيوين 28 16 80 40

رأس الخيمة 28 17 75 45

الفجيرة 28 20 75 40

العين 29 16 75 25

ليوا 30 15 90 20

الرويس 28 18 85 45

السلع 27 17 85 40

دلما 26 22 75 55

طنب الكبرى 27 21 80 45

طنب الصغرى 27 21 80 45

أبو موسى 27 21 80 45