الطقس في الإمارات حتى منتصف الأسبوع المقبل

المصدر: وام

استعرض المركز الوطني للأرصاد توقعاته للطقس خلال الفترة المقبلة من يوم غد وحتى الاثنين المقبل.

وقال في بيان، إن الطقس غدا الخميس سيكون غائما جزئيا ورطبا، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية، فيما تصبح الأجواء صحوة إلى غائمة جزئية بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

وأوضح أن البحر سيكون مضطربا صباحا غرباً، يصبح متوسطا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الجمعة، قال إن الطقس سيشهد تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية يصبح صحوا إلى غائم جزئي، فيما تتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

ونوه إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحول توقعاته للسبت المقبل، قال إنه سيشهد احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، يصبح صحوا إلى غائم جزئي، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما الأحد المقبل، فرجح المركز احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، الذي يصبح غائماً جزئيا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي والرطوبة ليلاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر، ويكون البحر متوسطا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وقال إن يوم الاثنين المقبل سيشهد فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ويصبح غائماً جزئياً بينما تتكاثر السحب أحياناً خاصة على البحر والجزر مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

ونوه إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، بينما يكون البحر مضطربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.