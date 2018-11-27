«أوائل الإمارات» يتلقى مليون تصويت

المصدر: دبي ـ وام

سجلت حملة التصويت على «إنجازات إماراتية يفخر بها زايد»، ضمن «حملة أوائل الإمارات» تفاعلاً غير مسبوق وصدى كبيراً لدى المتابعين، حيث تم استلام مليون تصويت على 58 إنجازاً وطنياً منذ فتح باب التصويت يوم الخميس الماضي وحتى إغلاقه أمس.

وسيتم غداً تكريم الإنجازات الإماراتية الرائدة والتي كان سيفخر بها زايد لو رآها، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التصويت - من خلال الموقع الرسمي للمبادرة - على الإنجازات، ليتم اختيار أعلى عدد من التصويت وتكريم فرق العمل القائمة عليها خلال حفل تكريم خاص وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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