موقع «أوائل الإمارات» يتلقى مليون تصويت على «إنجازات يفخر بها زايد»

المصدر: دبي - وام

لاقت حملة التصويت على «إنجازات إماراتية يفخر بها زايد» ضمن «حملة أوائل الإمارات» تفاعلاً غير مسبوق وصدى كبيراً لدى المتابعين، حيث تم استلام مليون تصويت على 58 إنجازاً وطنياً منذ فتح باب التصويت الخميس الماضي وحتى إغلاقه يوم أمس.

وسيتم غداً تكريم الإنجازات الإماراتية الرائدة، والتي كان سيفخر بها زايد لو رآها، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التصويت من خلال الموقع الرسمي للمبادرة على الإنجازات، ليتم اختيار التي حصدت أعلى عدد من التصويت، وتكريم فرق العمل القائمة عليها خلال حفل تكريم خاص، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال عبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء: «التفاعل الكبير مع تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتصويت على الإنجازات التي يفخر بها زايد؛ يدل على اعتزاز المجتمع بالإنجازات الوطنية، وفرق العمل الإماراتية التي تقف خلف نجاح كل إنجاز».

مضيفاً أنه: «تم تلقي التصويت عبر الموقع الرسمي ومن خلال منظومة رقمية على درجة عالية من الكفاءة لاستلام وتسجيل التصويت لكل إنجاز، وسيتم تكريم نخبة من تلك الإنجازات في حفل التكريم».

ويأتي التكريم في إطار الدورة الـ 5 من مبادرة «أوائل الإمارات»، والذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 وذكرى تأسيس الاتحاد، فيما تم استقبال أكثر من 6000 إنجاز تم ترشيحه منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني والوسم الخاص بالمبادرة.