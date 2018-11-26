توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام خاصة شمالاً وشرقاً، قد يتخلله سقوط بعض الأمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهاراً.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 20 - 30 كم / ساعة تصل إلى 45 كم/ س على البحر والمناطق المكشوفة.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 59:14 والثاني عند الساعة 15:05 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:40 والثاني عند الساعة 22:15.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:43 والثاني عند الساعة 01:19، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 07:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 20 80 35

دبي 26 20 85 40

الشارقة 26 19 85 35

عجمان 27 19 75 25

أم القيوين 27 20 75 20

رأس الخيمة 27 18 70 25

الفجيرة 28 21 75 35

العين 28 21 65 30

ليوا 29 20 80 30

الرويس 28 20 75 20

السلع 27 22 27 25

دلما 28 22 85 40

طنب الكبرى 27 22 85 40

طنب الصغرى 27 21 80 40

أبو موسى 27 22 85 45