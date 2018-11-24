مركز الأرصاد: عدم استقرار جوي على الدولة من الأحد الى الثلاثاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من البحر الأحمر متزامنا معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي، يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي حيث تتكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة تبدأ ظهر الأحد مع تطور بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تعمل الجبال الشرقية والشمالية من الدولة على تطور السحب الركامية الممطرة لتكون متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وتقل السحب تدريجيا ليل الاثنين ونهار الثلاثاء مع بقاء الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط بعض الأمطار خاصة شرقاً وشمالاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة ثم تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية نشطة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تبدأ غرباً وتمتد تدريجياً على السواحل وباقي مناطق الدولة، وتكون الرياح قوية أحيانا مع السحب الركامية.

ويضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان ويصبح شديد الاضطراب مع السحب الركامية.

وحث المركز على أخذ الحيطة والحذر مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة ومع سقوط الأمطار، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية خاصة في الأماكن القريبة من المرتفعات، وبعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.