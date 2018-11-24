الإمارات وفرنسا تعززان شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: باريس ـ وام

جددت الإمارات وفرنسا التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية ورغبتهما في خلق مناخ مزدهر ومستقر، ومواصلة المشاورات بينهما بشكل وثيق ومنتظم ودائم.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدولتان بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفرنسا ٢١ الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالحوار الثقافي، واستعدادهما لتعزيز قيم التسامح من خلال التعاون الثقافي والفني والمؤسساتي، وقررا تحقيقاً لهذا الهدف تنظيم «الموسم الإماراتي الفرنسي في العام 2021» احتفالاً بمرور خمسين عاماً «اليوبيل الذهبي» على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

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