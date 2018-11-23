اتفاقية لتوظيف 1200 مواطن في «مبادلة»

أبرمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وشركة مبادلة للتنمية، أمس، اتفاقية لإلحاق 1200 مواطن من الباحثين عن فرص العمل ضمن برنامج تدريبي متطور يزودهم بالمهارات والخبرات اللازمة ويرفع من كفاءاتهم الوظيفية ليصبحوا مؤهلين للتوظيف لدى مجموعة شركات مبادلة.

وتأتي الاتفاقية فـي إطار العمل على تنفيذ المسرعات التنموية ضمن برنامج «غداً 21»، بهدف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل من المواطنين لدى مجــموعة شركات مبادلة وفـقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتـعزيز دور وإسـهام أبناء الوطــن في مسيرة البناء والتـــنمية. أبوظبي ـ البيان

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