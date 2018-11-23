اتفاقية لتدريب وتوظيف 1200 مواطن في «مبادلة»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

وقعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وشركة مبادلة للتنمية اتفاقية عمل مشترك وذلك في إطار العمل على تنفيذ المسرعات التنموية ضمن برنامج «غداً 21» بهدف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل من المواطنين لدى مجموعة شركات مبادلة.

وتهدف الاتفاقية إلى الحاق ما يقارب 1200 من الباحثين عن فرص العمل ضمن برنامج تدريبي متطور وخاص يزودهم بالمهارات والخبرات اللازمة ويرفع من كفاءاتهم الوظيفية ليصبحوا مؤهلين للتوظيف لدى مجموعة شركات مبادلة.

حضر توقيع الاتفاقية سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، حيث وقع عن الهيئة عامر حسين الحمادي المدير العام للهيئة بالإنابة، وعن شركة مبادلة حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للتنمية رئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في مبادلة، وذلك وبمشاركة أعضاء من لجنة فرص العمل والإدارة التنفيذية.

قدرات

وقال عامر الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة: «إن الهيئة تسعى لتعزيز قدرات الجهات في استقطاب الكوادر الإماراتية الشابة والقادرة على البذل والعطاء ودعم مسيرة النمو والنهضة في كافة المجالات، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل سواء الحكومي والخاص».

وأضاف: «نعمل على إعداد خطط ورؤى لمستقبل سوق العمل في أبوظبي، وجعله سوقاً واعدة وجاذبة للاستثمار في العنصر البشري وفقاً لتوجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، وتحقيق لأولويات المسرعات التنموية في مجال التوطين».

وتابع قائلاً: «إن الاتفاقية تعتبر إحدى خطوات الهيئة لتحقيق أولويات المسرعات التنموية في مجال التوطين وتوفير فرص وظيفية مستدامة لمواطني الدولة بما يتناسب مع تطلعاتهم وقدراتهم الوظيفية، ويعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية في توفير خدمات وظيفية مختلفة للمواطنين لمختلف المهارات والمؤهلات العلمية».

دعم

وأكد الحمادي أهمية الدعم والمساندة اللذين تحظى بهما الهيئة من خلال اتفاقيات التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص العمل أمام الشباب الإماراتي وتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالتوطين وتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل والإسراع بتلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين والارتقاء بنسب التوطين والوصول بها للمستهدف خلال الفترة المقبلة.

وقال: «إن مبادلة للتنمية تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة بالدولة والمملوكة لحكومة أبوظبي وينطوي تحت مظلتها أكثر من 20 شركة تعمل في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية وتساهم بشكل فعال في تعزيز وتنمية وتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي بشكل عام».

مضيفاً: «إن هذا التعاون يعتبر من الركائز الرئيسية لتحقيق النتائج المرجوة بتوفير فرص وظيفية ملائمة والدفع بملف التوطين تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبية تطلعات المواطنين والمواطنات».

تكامل

من جانبه قال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: «سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، والتي تأتي في إطار التزام «مبادلة» الدائم بتوفير الفرص للشباب الإماراتي لاكتساب المهارات والخبرات المتميزة في مختلف القطاعات والمجالات التي تعمل فيها شركاتنا العالمية. ».

وبموجب بنود اتفاقية التعاون تقوم الهيئة بتزويد شركة مبادلة بقائمة المرشحين من الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بياناتها في البوابة الإلكترونية لتقوم الشركة باختيار المطابقين منهم لمتطلباتها وفقاً للأسس والمعايير الإدارية والحكومية.

تقييم

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة تجتمع دورياً لتقييم آليات العمل في برنامج تدريب الباحثين عن فرص عمل وتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية والتواصل مع الجهات المختلفة بشأنها وتقييم النتائج بناء على الأهداف المشتركة ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة.