9.3 ملايين نسمة عدد سكان الإمارات بنهاية ٢٠١٧

المصدر: دبي ـ البيان

بلغ العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة 9 ملايين و304 آلاف و277 نسمة، بحسب السجلات الإدارية، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر2017. وقالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن نسبة نمو إجمالي عدد السكان بلغت 2% عن عام 2016، وإن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان، بما يوازي 6.415.942 نسمة، مقابل 31% من الإناث، وبما يوازي 2.888.335 نسمة.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول التي بدأت الاعتماد على السجلات الإدارية الوطنية لإحصاءات السكان، لما في ذلك من مزايــا عديدة، مثــل الاستفادة القصوى من البنية التحتية في عالم تكاملية الأنظمة الإلكترونية، وجاهزية السجلات الإدارية، والربط الحكومي الموحد على مستوى الدولة، إضافة إلى الدقة في النتائج، وآنية الحصول الوقتي للنتائج، ومرونة إتاحة ونشر البيانات.

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