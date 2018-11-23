9.3 ملايين نسمة عدد سكان الإمارات بنهاية 2017

المصدر: دبي - البيان

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات، بلغ 9.304.277 نسمة بحسب السجلات الإدارية، وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2017.

ورصدت الأرقام نمو إجمالي عدد السكان بنسبة 2% عن عام 2016، وأن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6.415.942 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2.888.335 نسمة.

وتعد دولة الإمارات من الدول التي بدأت الاعتماد على السجلات الإدارية الوطنية لإحصاءات السكان لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الاستفادة القصوى من البنية التحتية في عالم تكاملية الأنظمة الإلكترونية وجاهزية السجلات الإدارية والربط الحكومي الموحد على مستوى الدولة، إضافة إلى الدقة في النتائج وآنية الحصول الوقتي للنتائج ومرونة إتاحة ونشر البيانات.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تلتزم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تجاه رؤيتها التي هي المعرفة من أجل الازدهار.

وذلك عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها، وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات كشفنا النقاب عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2017».

وجدير بالذكر أن البيانات السكانية تمثل مطلباً أساسياً للتخطيط ووضع السياسات الخاصة بالدولة وتلبي متطلبات تقارير التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الدولة 2021 باستخدام أحدث التقنيات والبرامج لتحقيق التنمية، وتقوم الهيئة بتطوير أسلوب جمع البيانات لرفع كفاءة العمل الإحصائي الوطني ودقة البيانات.