توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وقال، في نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 39:12 والثاني عند الساعة 49:01 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 19:28 والثاني عند الساعة 06:53.

وعن بحر عمان، أشار إلى أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والثاني عند الساعة 22:29، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:31 والثاني عند الساعة 04:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 80 45

دبي 30 22 85 45

الشارقة 29 20 85 50

عجمان 29 22 85 45

أم القيوين 28 19 80 40

رأس الخيمة 28 20 80 45

الفجيرة 29 23 70 40

العين 29 18 90 35

ليوا 29 17 95 35

الرويس 27 19 80 40

السلع 28 19 80 45

دلما 28 19 75 45

طنب الكبرى 28 21 80 40

طنب الصغرى 28 22 80 40

أبو موسى 28 22 80 40