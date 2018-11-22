محمد بن زايد: شراكتنا استراتيجية شاملة مع فرنسا لسلام العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب، ودعم قيم التسامح، وتعزيز الحوار والتفاعل والتعايش بين الشعوب والحضارات والثقافات، ونبذ التعصب والكراهية، والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، في باريس، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى فرنسا.

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