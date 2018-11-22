محمد بن زايد: طلبتنا محل اهتمامنا ولن ندّخر جهداً في دعمهم

المصدر: باريس - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن طلبة دولة الإمارات في الداخل والخارج محل اهتمام قيادة الدولة التي لن تدخر جهداً في توفير السبل والوســائل الكفيلة بدعمهم ومساعدتهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم العلمية والمعرفية وطموحات وطنهم في تميزهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس عدداً من طلبة الدولة الدارسين في الجامعات والمعاهد الفرنسية.

وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته بلقاء أبناء الوطن والاطمئنان على أحوالهم.

وتعرف سموه خلال اللقاء إلى تخصصات الطلاب والطالبات وأوضاعهم الأكاديمية، وحثّهم على الجد والاجتهاد لتحقيق التفوق في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة دولة الإمارات ونهضتها.

وقال سموه: «أبنائي أنتم سفراء دولة الإمارات في الخارج وجسور التواصل والتلاقي لنقل الصورة المشرفة لوطنكم إلى الشعوب والأمم الأخرى وقيم التســامح والتعايش التي يتحلى بها شعب الإمارات، إضافة إلى إبراز مستوى التقدم والتطــور الحضاري والإنساني الذي وصلت إليه الدولة في الميادين كافة».

من جانبهم أعرب الطلبة عن بالغ سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معاهدين سموه على أن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة وثقتها الغالية بهم في تحصيلهم أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية للإسهام بدور فاعل وكفاءة في مسيرة نهــضة الوطن وتقدمه، وعبروا عن جزيل شكرهم وتقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم شامل لمواصلة مسيرتهم بكل اجتهاد ويسر.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهـيان وزير الخــارجية والتـــعاون الدولي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنــفيذية، ومحــمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، ومــحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.