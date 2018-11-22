الطقس المتوقع في الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد غدا الخميس طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام يصبح غائما بعد الظهر على الجبال شرقا وشمالا ورطبا ليلا.. والرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 18 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س على البحر.. والبحر مضطرب غربا صباحا يصبح متوسط الموج ظهرا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويحتمل أن يشهد يوم الجمعة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية وأن يكون الطقس غائما جزئيا أحيانا وتتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقا وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا بعد الظهر في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم السبت صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتتكون السحب الركامية شرقا وعلى البحر مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة.. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم / س.. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد المقبل غائما جزئيا وتتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقا وتتكاثر السحب تدريجيا غربا، خاصة على البحر والجزر ليلا ويحتمل سقوط الأمطار.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.. والبحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر تكاثر السحب على مناطق مختلفة يوم الإثنين المقبل يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار متفرقة وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل..والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطربا خاصة مع وجود السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

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