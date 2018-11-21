توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح تكون شمالية غربية وسرعتها من 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر أحيانا.

والخليج العربي مضطرب ويصبح متوسط الموج .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والمد الثاني عند الساعة 03:01 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:19.

وفي بحر عمان يكون متوسط الموج.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والثاني عند الساعة 21:48 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:56 والجزر الثاني عند 03:24.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 27 22 80 55

دبي 28 23 80 45

الشارقة 27 23 85 50

عجمان 28 20 85 45

أم القيوين 29 19 80 40

رأس الخيمة 28 20 80 45

الفجيرة 30 24 70 30

العين 28 19 90 45

ليوا 29 19 95 50

الرويس 28 20 85 45

السلع 27 19 80 50

دلما 28 21 80 45

طنب الكبرى 29 21 80 40

طنب الصغرى 29 21 80 40

أبو موسى 29 21 80 40