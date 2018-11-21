انطلاق التصويت على 58 إنجازاً يفخر بها زايد على موقع «أوائل الإمارات»

المصدر: دبي ـ وام

تم أمس فتح باب التصويت لـ 58 إنجازاً رشحت من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة أوائل الإمارات ووسم #أوائل_الإمارات، وذلك في إطار توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص تكريم أوائل الإمارات هذا العام للإنجازات التي سيفخر بها زايد لو كان بيننا.

ويستمر التصويت حتى 25 نوفمبر الجاري، ليتم اختيار الإنجازات التي حصدت أعلى عدد من التصويت وتكريم فرق العمل القائمة عليها.

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