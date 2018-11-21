فتح باب التصويت على «إنجازات يفخر بها زايد» عبر موقع أوائل الإمارات

المصدر: دبي - وام

فتح باب التصويت لـ 58 إنجازاً رشحت من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة أوائل الإمارات ووسم #أوائل_الإمارات، وذلك في إطار توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص تكريم أوائل الإمارات هذا العام للإنجازات التي سيفخر بها زايد لو كان بيننا .

وتم الإعلان عن فتح باب التصويت ليتم اختيار الإنجازات التي حصدت أعلى عدد من التصويت وتكريم فرق العمل القائمة عليها خلال حفل تكريم خاص، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الرسمي للمبادرة www.uaepioneers.gov.ae ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت نوف تهلك، المنسق العام لأوائل الإمارات: «أن باب التصويت مفتوح للجميع وذلك على صفحة خاصة على الموقع الرسمي للمبادرة، داعية أفراد المجتمع بفئاته كافة للتصويت على الإنجازات»، مضيفة أن: «دولة الإمارات العربية المتحدة تزخر بنماذج رائدة في الإنجازات التي سيفخر بها زايد لو كان بيننا»، وأكدت تهلك: «أن وراء كل إنجاز فريقَ عمل متميزاً وقصة نجاح يحتذى بها في مسيرة التنمية والارتقاء بمكانة الدولة، وسيتم تكريم نخبة منهم في حفل هذا العام».

ويأتي التكريم في إطار الدورة الـ 5 من «مبادرة أوائل الإمارات» الذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 وذكرى تأسيس الاتحاد، فيما تم الإعلان عن توقف استقبال الترشيحات للمبادرة يوم 18 نوفمبر، حيث تم استقبال أكثر من 6000 إنجاز تم ترشيحها منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني والوسم الخاص بالمبادرة.

وحصدت المبادرة تفاعلاً كبيراً منذ إطلاقها منتصف الشهر الجاري، وتم تداول الوسم #أوائل_الإمارات أكثر من 11 مليون مرة، ويعد حفل التكريم مناسبة وطنية لإبراز أهم الإنجازات الوطنية في المجالات المختلفة.

يذكر أن «مبادرة أوائل الإمارات» التي تنظم للعام الـ 5 على التوالي، ستحتفي بالإنجازات التي أسهمت في رفعة الإمارات، وتبرز فرق العمل الإماراتية التي عملت بإخلاص منذ تأسيس الدولة لرفع عَلمها في المحافل كافة.