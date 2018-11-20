دبي الذكية تنظم برنامجاً تدريبياً لأبطال السعادة في الدنمارك

المصدر: البيان الالكتروني

تنظم دبي الذكية برنامجاً تدريبياً في الدنمارك لـ 30 مشاركاً من أبطال السعادة يمثلون أكثر من 25 جهة حكومية وغير حكومية من إمارة دبي، تحت عنوان "تصميم المدن"، للفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "تدريب جودة الخدمات"، الذي كانت قد نظمته العام الماضي لأبطال السعادة في معهد ديزني بولاية فلوريدا، و كان يتركز على آلية تصميم الخدمات لإسعاد المجتمع.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن محور التعليم في أجندة السعادة، حيث تم تصميم البرنامج خصيصا لأبطال السعادة وذلك بالتعاون مع "Innovation Lab " – مركز المعرفة للتقنيات الحديثة وأنشطة البحوث وتطوير المنتجات ورعاية الأعمال في الدنمارك. ويرتكز برنامج هذا العام على ثلاث محاور رئيسية، تشمل: الذكاء، والإنسان والتصميم، ويشكل الإنسان أبرز محاور البرنامج، في ظل مساهمة استخدام أحدث الحلول الذكية وتصميم منتجات متطورة بزيادة نسبة سعادة سكان دبي وزوارها.

ويسعى البرنامج إلى إيجاد الحلول وابتكار الخدمات والأدوات والتقنيات التي تعزز سعادة السكان والزوار، من خلال الاستفادة من تجربة وخبرات الدنمارك في هذا المجال، والتي حققت المركز الاول في استطلاع الامم المتحدة للحكومات الالكترونية في العالم لعام 2018. كما يطلع المشاركون من خلال البرنامج على مناهج مجربة لبناء فرق مرنة ومبتكرة عالية الأداء داخل المؤسسات.

و قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية " إن الدنمارك من البلدان التي أصبحت مرادفة للسعادة، حيث تربعت لسنوات متواصلة ضمن المراتب الأولى في تصنيف تقرير السعادة العالمي، وفي عام 2018 جاءت الدنمارك في المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر سعادة على مستوى العالم، ولا شك أن نهج السعادة في الدنمارك يتلاءم مع مهمتنا في دبي الذكية لتبني التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تحسين الخدمات وتصميمها بشكل يواكب احتياجات الناس، الامر الذي يعزز سعادة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي نهاية المطاف.

وأضافت "يوفر البرنامج التدريبي بالتعاون مع Innovation Lab لأبطال السعادة، إمكانية الوصول إلى قصص نجاح عالمية ملهمة من حيث تحقيق مفاهيم السعادة والرفاهية والابتكار، والتي يمكنهم الاستفادة والاستلهام منها لتطبيقها في مؤسساتهم بدبي. كما يشكل البرنامج منصة لنا لنقل تجربة دبي الناجحة بمجالات تطبيق التقنيات الذكية وسياسات تعزيز السعادة، مما يرسخ ريادة الإمارة عالمياً في هذا المجال".

ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة مشاركة مجتمعية تحت عنوان "تعريف تجربة الدنمارك والسعادة"، والتي يلتقي من خلالها أبطال السعادة مع المواطنين الدنماركيين لاستكشاف العوامل التي تؤثر على رفاهية المواطنين وسعادتهم، وفهمها وكيفية تنفيذها، إلى جانب التعرف على أساليب تكييفها لتلائم احتياجات السكان في دبي.

كما يتيح البرنامج للمشاركين إتقان فن تقديم الخدمات المدنية التي يمكن للمستخدم الوصول إليها بسهولة وسلاسة. إلى جانب التعرف على تقنيات جديدة لتعزيز الابتكار في تصميم الخدمات، وفهم العوامل التي تجعل المدن الاسكندنافية أكثر سعادة، بالإضافة إلى اكتساب رؤى من ثقافة وتكنولوجيا الابتكار الاسكندنافية.

ويحصل أبطال السعادة عند الانتهاء من البرنامج التدريبي وتقديم المشاريع المخصصة بشكل فردي أو جماعي على شهادة " ممارس أساليب سعادة السكان"، الصادرة عن دبي الذكية والمصادقة من مؤسسات معرفية اسكندنافية، والتي توضح أنهم اكتسبوا معرفتهم بأفضل الممارسات العالمية بمجال سعادة الانسان، وقدرتهم على استخدام تلك المعرفة بطريقة عملية، لتطوير خدمات وإيجاد حلول أفضل.

وكان أبطال السعادة قد شاركوا في جلسة تحضيرية نظمتها دبي الذكية في وقت سابق بحضور الدكتورة عائشة بن بشر، بهدف اطلاعهم على تفاصيل رحلة الدنمارك، وتقديم التدريب اللازم لهم لتحديد التحديات التي تواجهها مؤسساتهم أو إداراتهم، والمشروع الذي يقدمونه ضمن مؤسساتهم لمواجهة هذه التحديات بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي في الدنمارك.

يذكر ان دبي الذكية قد نظمت في سبتمبر 2017 برنامج تدريبي لجودة الخدمة بمعهد ديزني في أورلاندو، بمشاركة 30 مشاركاً من أبطال السعادة من أكثر عن 23 جهة حكومية وغير حكومية في إمارة دبي، وقد سمح البرنامج للمشاركين بحضور ورش العمل والجلسات التفاعلية التي عرّفتهم على الأساليب التي أثبتت جدواها، والتي تعمل على تحسين مستوى الخدمات والخبرات التي تقدمها المؤسسات والجهات الحكومية للجمهور.