تفاح الإمارات في صربيا.. 5 أنواع

المصدر: دبي - البيان

«مثال رائع لمشاريع دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي العالمي»، هذا وصف ما شاهدته معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة مسؤولة ملف الأمن الغذائي، خلال زيارتها لمزرعة إماراتية في صربيا.



هذه المزرعة تنتج 5 أنواع من التفاح، كما قالت معاليها على «تويتر»، هي: غالا، غولدن ديليشيس، غراني سميث، ريد ديليشيس وفوجي، وأشارت إلى أنه مع أكثر من 500 ألف شجرة تفاح، تمتد هذه المزرعة على مساحة 130 هكتاراً وتنتج 70 ألف طن من التفاح سنوياً.



زارت معاليها، كذلك، الأكاديمية الزراعية البلغارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى جمهورية بلغاريا، واطلعت على أبرز التقنيات الزراعية والمنتجات الغذائية «الغذاء المستقبلي».

ودونت: «هل سمعتم من قبل عن «أطعمة الفضاء»؟ خلال زيارتي إلى بلغاريا قمت بتجربة أطعمة الفضاء المصنعة في الأكاديمية الزراعية البلغارية».

وأضافت: «لقد تمكنوا من تطوير عمليات معالجة الأغذية باستخدام تقنيات تجميد وتجفيف جميع أنواع الأطعمة مثل الفواكه والجبن واللبن والخضراوات التي لديها مدة صلاحية لأكثر من 10 سنوات.

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