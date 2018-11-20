مزرعة إماراتية في صربيا تنتج 70 ألف طن تفاح سنوياً

المصدر: دبي ـ البيان

زارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة ملف الأمن الغذائي مزرعة إماراتية في صربيا.

وأعلنت معاليها عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن هذه المزرعة تنتج 5 أنواع من التفاح هي: غالا، غولدن ديليشيس، غراني سميث، ريد ديليشيس وفوجي، وأشارت إلى أنه مع أكثر من 500 ألف شجرة تفاح، تمتد هذه المزرعة على مساحة 130 هكتاراً وتنتج 70 ألف طن من التفاح سنوياً، ووصفت معاليها هذه المزرعة الإماراتية بأنها «مثال رائع لمشاريع دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي العالمي».

كما زارت معاليها الأكاديمية الزراعية البلغارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى جمهورية بلغاريا، واطلعت معاليها على أبرز التقنيات الزراعية والمنتجات الغذائية (الغذاء المستقبلي).

ودونت معاليها: «هل سمعتم من قبل عن "أطعمة الفضاء"؟ خلال زيارتي إلى بلغاريا قمت بتجربة أطعمة الفضاء المصنعة في الأكاديمية الزراعية البلغارية».

تطوير

وأضافت معاليها: «لقد تمكنوا من تطوير عمليات معالجة الأغذية باستخدام تقنيات تجميد وتجفيف جميع أنواع الأطعمة مثل الفواكه والجبن واللبن والخضروات (التي لديها مدة صلاحية لأكثر من 10 سنوات.. (بإضافة القليل من الماء يمكنكم تناول الطعام مباشرة من العبوة)».

وتابعت معاليها: «كما سيتم استخدام التقنيات المستخدمة في صنع طعام رواد الفضاء لمساعدتنا على إنتاج المزيد من الأغذية باستخدام أقل من الموارد وبأسعار معقولة».

وكانت معاليها التقت في بلغاريا رومين بوروغانوف وزير الزراعة والمياه والغابات البلغاري في مقر الوزارة، وتم خلال اللقاء عرض سبل التعاون والتسهيلات في التجارة الغذائية بين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي، كما التقت معاليها اميل كرانيكولوف وزير الاقتصاد البلغاري، حيث ناقشت فرص الاستثمار الزراعي وصناعة الأغذية لتعزيز الأمن الغذائي بين البلدين.