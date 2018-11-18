الإنتربول ينتخب رئيسه الجديد في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تنتخب منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول ) رئيسا جديدا خلال الاجتماع 87 لجمعيتها العامة الأحد بمدينة دبي، عقب استقالة رئيسها السابق إثر إعلان بكين التحقيق معه بشبهة انتهاك القانون.

وسيتنافس على رئاسة "الإنتربول " مرشحون من روسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا لخلافة منصب الرئيس السابق "مينغ هونغ وي" الذي أعلن استقالته عقب توقيفه ببلاده الصين مؤخرا.

وأُثيرت قضية اختفاء رئيس "الإنتربول"، عقب إعلان الشرطة الفرنسية تلقيها بلاغا من زوجة "مينغ" (64 عاما) فتحت على إثره تحقيقا بشأن اختفاء الأخير بعد وصوله الصين في 29 سبتمبر 2018.

وفي 7 أكتوبر استقال مينغ من منصبه، إثر التحفظ عليه في الصين.

ويبحث الإنتربول خلال اجتماعه لاختيار رئيسه الجديد، انضمام كل من كوسوفو وفانواتو وكيريباتي للمنظمة وفي حال ضم الإنتربول الدول الثلاث إلى بنيته فإنه سيكون أكبر منظمة دولية.