محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تعزيز العلاقات مع إيطاليا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز وتنمية علاقات التعاون والعمل والتنسيق المشترك مع إيطاليا في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

منوهاً سموه بأهمية استثمار الفرص المشتركة ودفع تعاون البلدين إلى الأمام لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال سموه جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سموه خلال المحادثات الرسمية بزيارة رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم ودفع ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في مختلف المسارات والمجالات.

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