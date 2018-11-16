محمـد بن زايـد: الإمارات تـدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز وتنمية علاقات التعاون والعمل والتنسيق المشترك مع إيطاليا في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

منوهاً سموه بأهمية استثمار الفرص المشتركة ودفع تعاون البلدين إلى الأمام لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال سموه جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات.

إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سموه خلال المحادثات الرسمية بزيارة رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم ودفع ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في مختلف المسارات والمجالات.

تطوير

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما ويحقق تطلعاتهما في توسيع آفاقه في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها البلدان.

كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم. وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية والدور الإيطالي والأوروبي في تعزيز الاستقرار والتنمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وعملها مع الأصدقاء وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً سموه الجهود الإيطالية في عقد قمة «باليرمو» لدعم الجهود السياسية في ليبيا، ومقدراً المساهمة الشخصية لرئيس الوزراء في هذا الجانب.

ومن جانبه أعرب رئيس وزراء إيطاليا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً اهتمام بلاده بتوسيع آفاق تعاونها مع الدولة، بما يحقق مزيداً من المصالح المشتركة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

إرادة

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرص البلدين على تنمية ودفع علاقات التعاون إلى آفاق أشمل في ظل توفر الإرادة المشتركة والفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية لدى الجانبين.

وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدين ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة.

وسجل رئيس الوزراء الإيطالي كلمة في سجل كبار الزوار الخاص في قصر الرئاسة، أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين مزيداً من النمو والتطور بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الذي يزور البلاد حالياً.

وجرت لرئيس الوزراء الإيطالي لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لإيطاليا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح جوزيبي كونتي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لضيف البلاد.

حضر اللقاء والاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة»، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضرها من الجانب الإيطالي، السفير بيرو بيناسي مستشار دبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، والادميرال كارلو ماسالي مستشار عسكري لرئيس الوزراء الإيطالي، والدكتور روكو كازالينو الناطق الرسمي، والدكتور بيرو تشيبولوني مستشار اقتصادي، وليبوريو ستيللينو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.