المصدر: الرياض - وام

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإهدائها جائزة «رواد العطاء العربي»، تثميناً لمبادراتها في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وتسلمت الجائزة نيابة عن سموها، نورة السويدي مديرة الاتـحاد النسائي العام، خلال ملتقى العطاء العربي الـ 5، الذي افتتح مساء أول من أمــس في الرياض. وعبر أمير منطــقة الرياض عن فخره بوجود مثل هذه الأعمــال فــي عالمنا العـــربي.

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تكريم الشيخة فاطمة بجائزة رواد العطاء العربي