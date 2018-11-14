ارتفاع في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:16 والثاني عند الساعة 28:08 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:26 والثاني عند الساعة 00:29.

وأفاد بأن الموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثاني عند الساعة 03:44 ، والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند 20:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 70 25

دبي 34 25 75 30

الشارقة 35 23 70 30

عجمان 34 24 75 25

أم القيوين 35 23 70 30

رأس الخيمة 33 26 75 35

الفجيرة 32 25 65 30

العين 35 23 75 30

ليوا 36 22 90 25

الرويس 31 22 85 25

السلع 33 24 80 30

دلما 34 27 75 40

طنب الكبرى 32 24 85 40

طنب الصغرى 32 24 85 40

أبو موسى 32 24 85 40 .