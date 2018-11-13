توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً على بعض المناطق خاصة غرباً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 55:15 والثاني عند الساعة 07:07 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 09:43 والثاني عند الساعة 23:35.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والثاني عند الساعة 02:33، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:07 والثاني عند 19:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 75 25

دبي 31 24 80 30

الشارقة 32 20 80 30

عجمان 32 22 80 25

أم القيوين 32 20 80 30

رأس الخيمة 31 20 80 35

الفجيرة 34 25 75 45

العين 33 23 60 30

ليوا 34 21 90 25

الرويس 31 22 90 25

السلع 31 21 90 20

دلما 30 24 80 45

طنب الكبرى 31 24 85 40

طنب الصغرى 31 24 85 40

أبو موسى 31 24 85 40