توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وأضاف أن الرياح تكون شمالية غربية 20 - 35 كم / ساعة بوجه عام وتصل إلى 45 كم / ساعة أحيانا خاصة على البحر.

والخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 28:15 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 22:51.

وفي بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:00 الثاني عند الساعة 01:45 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند 08:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 75 25

دبي 31 24 80 30

الشارقة 32 20 80 30

عجمان 32 22 80 25

أم القيوين 32 20 80 30

رأس الخيمة 31 20 80 35

الفجيرة 34 25 75 45

العين 33 23 60 30

ليوا 34 21 90 25

الرويس 31 22 90 25

السلع 31 21 90 20

دلما 30 24 80 45

طنب الكبرى 31 24 85 40

طنب الصغرى 31 24 85 40

أبو موسى 31 24 85 40