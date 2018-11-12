"تاكسي دبي" تبرم اتفاقية تشغيل حصري لنقل زوار "القرية العالمية"

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية تشغيل حصري مع القرية العالمية، تقوم بموجبه مؤسسة تاكسي دبي، بتوفير خدمات الأجرة ومركبات كبار الشخصيات (الليموزين) لنقل الزوار من وإلى القرية.

وقع الاتفاقية عن الهيئة الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي وعن القرية العالمية السيد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.

نصت الاتفاقية على تقديم خدمات مركبات الأجرة التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي حصرياً لزوار القرية العالمية متضمنة خدمة تاكسي السيدات والعائلات، ليموزين تسلا، الليموزين المكشوف، وليموزين الدراجات النارية، تماشياً مع الطلب المتزايد على وسائل النقل من قبل الجمهور في موسم افتتاح القرية العالمية، كذلك تقدم مؤسسة تاكسي دبي خدمات نقل الزوار من نقاط التجمع الى مدخل القرية عبر الحافلات التابعة للمؤسسة، بالإضافة الى تعزيز الصورة المؤسسية للطرفين، من خلال الترويج والتسويق للفعاليات للمبادرات المنفذة والمنجزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل علي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار توجيهات الحكومة الرشيدة في اسعاد المجتمع بتقديم خدمات مميزة لسياح وقاطني امارة دبي وتعزيز تجربة المتعاملين، مشيرا إلى أن دبي هي مدينة السعادة والراحة والرفاهية للسكان والسياح وهذا محور اهتمامها، خاصةَ وأن القرية العالمية تعد أهم الوجهات السياحية في الإمارة منذ ثلاث وعشرين عاماًن وإن الغايات الاستراتيجية للمؤسسة المتمثلة بتقديم تشغيل متميز واسعاد الناس لن تتحقق دون عقد شراكات جديدة مع عديد من الجهات في القطاعات المختلفة واتخاذ خطوات سديدة ترسم نهج مستقبل إمارة دبي ، وإن التنوع في تقديم خدماتنا يأتي من حرصنا على إرضاء كافة فئات المجتمع من زوار وسياح القرية، حيث أن تاكسي السيدات والعائلات يحظى بخصوصية عالية لمن يرغبن من السيدات بالتنقل بأمان وراحة تامة، كذلك وفرنا كافة سبل الرفاهية لكبار الشخصيات من زوار القرية من خلال مركبات الليموزين التابعة للمؤسسة ومنها ليموزين تسلا، ليموزين السيدات، والليموزين المكشوف، وليموزين الدراجات النارية، لنصل بذلك الى تحقيق هدف مؤسسة تاكسي دبي الاستراتيجي "توفير خدمات مميزة ومرحابة".

ومن جهته، صرح بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: " نحرص في كل موسم على دراسة نقاط الاحتكاك مع ضيوفنا من خلال مخطط رحلتهم في القرية العالمية، والتطوير فيما نقدمه لهم بكونهم محور الخطط الاستراتيجية التي نضعها لكل موسم، والذي يلعب دوراً هاماً في تحقيقنا نسبة 9 من 10 في مؤشر سعادة الضيوف. ونحن حريصون دوماً على التعاون مع المؤسسات الإماراتية الناجحة لتساهم في زيادة الراحة والسهولة لضيوفنا أثناء زيارتهم لنا. ونحن سعداء بتعاوننا الاستراتيجي مع مؤسسة تاكسي دبي لتكون القرية العالمية هي الوجهة الأولى التي يتم بها تشغيل مختلف الخدمات والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تساهم بزيادة بتسهيل طرق الوصول إلى الموقع على ضيوفنا وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف والقرية العالمية بشكل عام، ومن أهمها توفير خدمات كبار الشخصيات مع توفير مركبات تسلا الصديقة للبيئة ومركبات الليموزين إضافةً إلى توفير خدمات مميزة للعائلات مثل خدمة الأيدي الأمينة وخدمة ليموزين أميرة المخصصة للسيدات، وخدمات التوصيل الخاصة بضيوفنا من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتوفرة سابقاً ومنها مركبات الأجرة العامة، لنتمكن من خلالها من توفير حلول متعددة وسلسة وتجربة مريحة للملايين من ضيوفنا من العائلات وجميع الأعمار."