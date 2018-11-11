شرطة أبوظبي ترفع مستوى الجاهزية لتغيرات الطقس وهطول الأمطار

المصدر: أبوظبي. البيان

رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستوى الجاهزية والاستعداد لتغيرات الطقس الحالية وهطول الأمطار بتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ وفرق المسطحات المائية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال مراكز القيادة والتحكم في أبوظبي والعين والظفرة لضمان سلامة الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وأكدت مواصلة العمل مع الجهات المعنية، لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية وسرعة الرياح والاتربة حفاظاً على سلامة الجميع داعية الجمهور إلى متابعة النشرة الجوية للتعرف على حالة الطقس تحسباً للتغيرات الجوية الطارئة.

ودعا قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة واتباع قواعد وإجراءات السلامة.

وطالب السائقين عند وقوع حادث مروري بسبب المطر التواصل مع مراكز القيادة والتحكم على خط الطوارئ 999.

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور، بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية ودعت في رسالة تحذيرية بعثت بها إلى الجمهور عبر الهواتف الذكية إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .