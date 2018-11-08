توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا نسبيا خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأفاد المركز - في نشرته اليومية - بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام، تصل 38 كم/ساعة أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 42:13 والثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 20:26 والثاني عند الساعة 07:51.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والثاني عند الساعة 23:31، والجزر الأول عند الساعة 16:36 والثاني عند الساعة 05:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 60 20

دبي 33 24 65 25

الشارقة 32 19 70 25

عجمان 32 23 75 30

أم القيوين 23 20 75 35

رأس الخيمة 30 21 65 45

الفجيرة 29 23 65 45

العين 32 21 60 20

ليوا 33 22 75 20

الرويس 32 20 80 20

السلع 32 21 85 25

دلما 32 26 80 30

طنب الكبرى 31 25 85 45

طنب الصغرى 31 25 85 45

أبو موسى 32 26 85 45