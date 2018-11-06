توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا وغائما جزئياً أحيانا خاصة على المناطق الغربية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأفاد المركز، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والثاني عند الساعة 01:20 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند الساعة 06:47.

وأوضح أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والثاني عند الساعة 22:10، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:27 والثاني عند الساعة 03:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 19 55 20

دبي 32 22 50 25

الشارقة 33 18 70 20

عجمان 33 21 55 20

أم القيوين 23 19 50 20

رأس الخيمة 29 21 75 45

الفجيرة 29 22 65 45

العين 32 19 50 20

ليوا 34 19 65 20

الرويس 32 20 70 20

السلع 32 21 70 25

دلما 31 25 70 30

طنب الكبرى 32 25 80 45

طنب الصغرى 32 25 80 45

أبو موسى 32 25 80 45.