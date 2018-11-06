أم راشد أكبر حاجّة تؤدي المناسك

كرمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الحاجة أم راشد، وهي أكبر حاجة تؤدي مناسك الحج، وتبلغ من العمر 82 عاماً، والتي أتاحت لها المؤسسة أداء مناسك الحج المرة الأولى في حياتها ضمن برنامج زايد للحج 2018.

ووجهت الحاجة أم راشد الشكر للقيادة الرشيدة والقائمين على المؤسسة والتي أتاحت لها الفرصة لتحقيق حلمها في أداء مناسك الحج هذا العام برفقة شقيقها، مشيرة إلى أنها بسبب ظروف معينة لم تتمكن من أداء الفريضة وقد سبق أن أدت مناسك العمرة وكانت تتمنى أن تكون ضمن حجاج الدولة في يوم ما إلى أن تحقق حلمها وهي في هذا العمر.

وقالت إن هذه المكرمة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واستمرت بدعم القيادة الرشيدة كانت سبباً في إسعاد العديد من الأشخاص داخل الدولة وخارجها الذين منعتهم ظروفهم المادية من أداء هذه الفريضة.

وأشادت بمستوى التنظيم والرعاية والتسهيلات التي وفرتها المؤسسة لحملات الحجاج، مؤكدة أنها أحيطت بعناية فائقة من قبل القائمين على الحملات فتلقت أفضل الخدمات لتسهيل تأدية المناسك وتوفير أقصى درجات الراحة لكافة الحجاج