نخلة جميرا أول صورة يلتقطها خليفة سات من الفضاء

المصدر: البيان الالكتروني

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن جميع الإشارات التي يستقبلها فريق التحكم في المحطة الأرضية في المركز، تشير إلى أن "خليفة سات" يعمل بكفاءة عالية من مداره المنخفض حول الأرض.

وكانت "نخلة جميرا" أول صورة يلتقطها "خليفة سات"، وذلك عند مروره فوق دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 31 أكتوبر 2018 الساعة 1:32 بعد الظهر من مداره المنخفض على ارتفاع 613 كيلومتراً تقريباً، حيث يدور بسرعة تبلغ 7 كلم في الثانية، بما يقارب 14 دورة ونصف حول الأرض يومياً.

وعلى الرغم من أن الصورة التي التقطها القمر كانت صورة تجريبية للتأكد من كفاءة عمل الكاميرات وأن المحطة الأرضية قادرة على استقبال الصور، إلا أن "نخلة جميرا" كانت عالية الوضوح بدقة تبلغ 0.7 متر بانكروماتي.