تمديد تخفيض المخالفات المرورية حتى 30 نوفمبر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شرطة رأس الخيمة تمديد فترة خصم سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 30% اعتباراً من اليوم الاثنين إلى 30 نوفمبر الجاري، حرصاً على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الجمهور تزامناً مع عام زايد الخير.

وأوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن خصم المخالفات يشمل تخفيض 30% على مخالفات بدل حجز المركبات، وتخفيض 30% على مخالفات الرادار التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، مؤكداً أنه تم تمديد خصم تسديد المخالفات المرورية المتراكمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد جميع جمهور المتعاملين بكل شرائحهم تحفيزاً لهم نحو الامتثال لقانون السير والمرور.

وأكد علوان ان تمديد القرار جاء لتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل بشرى سارة لمن تراكمت عليهم المخالفات المرورية خلال الفترة الماضية، كما سيسهم بشكل كبير في التسهيل على الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة، جراء تراكم المخالفات، من تسوية أوضاعهم القانونية المرورية.