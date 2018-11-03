«شرطة دبي» تفاجئ نزيلاً بالاحتفال بميلاد ابنته

المصدر: دبي - البيان

دور الشرطة في أي مكان هو المحافظة على الأمن تحت راية القانون، ولكن في دبي يحسب للإنسانية ألف حساب، وهذا ما تؤمن به القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال تفعيل روح القانون، كون الإنسان هو محور تخصصها.

ففي بادرة إنسانية فاجأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي أحد نزلائها في السجن المركزي بالاحتفاء بعيد ميلاد ابنته الوحيدة التي تبلغ من العمر 8 سنوات، وقدمت لها كعكة الميلاد وهدايا عينية، منحت الطفلة دفقات من السعادة والغبطة، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في نفسه.

ويعد النزيل من المسلمين الجدد، ويحفظ عشرة أجزاء من كتاب الله، وهو ملتزم بقواعد وآداب السجن، وعليه قامت لجنة الفعاليات التي تبحث عن زرع السعادة وتحقيق أحلام وأمنيات النزلاء الملتزمين، باختيار النزيل، وهو من دولة كولومبيا، وكانت أمنيته الوحيدة أن يجلس مع ابنته ويحضنها، فتم تجهيز مفاجأة له ولابنته، بحضور زوجته ووالدته.

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