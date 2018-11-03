بتوجيهات محمد بن زايد.. إطلاق اسم طحنون بن محمد على طريق العين - دبي

المصدر: العين ـ وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على طريق العين ـ دبي.

والذي يعد من أهم الطرق الحيوية في مدينة العين، كونه يربطها بإمارة دبي، ويخدم العديد من المناطق المحاذية للطريق، مثل منطقتي الهير والفقع، ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى إمارة الشارقة عبر منطقة الشويب وصولاً إلى منطقة المدام.

وتم تطوير هذا الطريق في عام 2010 على مرحلتين، شملت الأولى المسافة من منطقة الطوية حتى منطقة مساكن بطول 23 كيلومتراً، والمرحلة الثانية من منطقة مساكن حتى منطقة الفقع بطول 42 كيلومتراً.



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