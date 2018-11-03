بتوجيهات محمد بن زايد.. إطلاق اسم طحنون بن محمد على طريق العين - دبي

المصدر: ■ العين - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تم إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين على طريق العين - دبي.

ويعد طريق «طحنون بن محمد آل نهيان» من أهم الطرق الحيوية في مدينة العين كونه يربطها بإمارة دبي ويخدم العديد من المناطق المحاذية للطريق مثل منطقتي الهير والفقع ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى إمارة الشارقة عبر منطقة الشويب وصولاً إلى منطقة المدام.

تطوير

وتم تطوير هذا الطريق في عام 2010 على مرحلتين شملت الأولى المسافة من منطقة الطوية وحتى منطقة مساكن بطول 23 كيلومتراً وتحتوي على ثلاث حارات لكل اتجاه والمرحلة الثانية من منطقة مساكن وحتى منطقة الفقع بطول 42 كيلومتراً وتحتوي على 4 حارات لكل اتجاه وذلك ليواكب التطور العمراني المتنامي في المدينة وما يتطلبه من وجود طرق على أعلى مستوى.

وتم إنشاء هذا الطريق وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية ويستوعب ما يعادل 7000 مركبة في كل اتجاه في الساعة الواحدة كما أنه يحتوي على 15 من نقاط الالتفاف والمخارج من جسور وأنفاق إضافة إلى اللمسات الجمالية عبر الزراعة التجميلية من خلال التشجير على جانب الطريق وعند الأنفاق والجسور.

تصميم

وراعى تصميم الطريق بشكل رئيس عوامل السلامة من حيث الحواجز الجانبية وتخطيط الطريق وموانع مرور الحيوانات والإنارة وتتوافر به اللوحات الإرشادية التي توضح مداخل مدينة العين وأهم المناطق بها إلى جانب تواجد الكثير من الخدمات بجانب الطريق من محطات تزود بالوقود واستراحات.