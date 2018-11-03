برنامج للتعليم بدوام جزئي في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

صدَق مَن قال إن دبي مدينة تحقيق الأمنيات، وتحويل كلّ «غير ممكن» إلى «ممكن»، وفقاً لقوانينها ورؤيتها وابتكاراتها. وآخر تلك الأمنيات كانت بالأمس.

حيث تحققت رغبة وليّ أمر طالب هندي في الحصول على تجربة تعليمية خاصة، وبالطريقة والوقت اللذين يناسبان ابنه، وذلك بفضل مبادرة «دبي 10X».

وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية وقعت أول اتفاقية لتسجيل الطلبة الراغبين في الانضمام إلى برنامج للتعليم بدوام جزئي لطلبتها، تحت مظلة مشروع «رحال»، الذي تنفذه الهيئة ضمن مبادرة «دبي 10X»، بين مدرسة دلهي الخاصة ووليّ أمر أول طالب بادر بالتسجيل في المدرسة.

ويستهدف «رحال» تمكين الطلبة من الدراسة في المدارس العادية، بالإضافة إلى المتابعة بشكل جزئي بمكان آخر في المجتمع، وبالطريقة والوقت اللذين يناسبانهم، ضمن منظومة مبتكرة.



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