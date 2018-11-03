مدرسة خاصة بدبي تتيح لطلبتها فرصة «التعليم بدوام جزئي»

المصدر: ■ دبي-البيان

صمّمت مدرسة خاصة بدبي برنامجاً للتعليم بدوام جزئي لطلبتها تحت مظلة مشروع «رحال» الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ضمن مبادرة «دبي 10X».

حيث يتيح البرنامج أمام الطلبة فرصة تصميم تجربتهم التعليمية بالطريقة التي يختارونها وفي الوقت الذي يريدونه.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤخراً، لتوقيع أول اتفاقية لتسجيل الطلبة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج بين مدرسة دلهي الخاصة وولي أمر أول طالب بادر بالتسجيل في المدرسة.

وذلك بحضور الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهند المعلا رئيس الإبداع والسعادة والابتكار، وممثلين عن مؤسسة دبي للمستقبل ومبادرة «دبي 10X».

إطلاق

وتم إطلاق مشروع «رحّال» ضمن مبادرة «دبي 10X» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع الجهات الحكومية في دبي بأن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات.

وذلك تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وتسعى مبادرة «دبي 10X» للتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.

وقالت هند المعلا رئيس الإبداع والسعادة والإبتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يمزج مشروع رحال بين تلبية شغف طلبتنا نحو التعلم بالطريقة التي يفضلونها وبين المهارات التي يريد كل منهم امتلاكها بما يخدم التقدم الدراسي لكل طالب على حدة.

مشيرة إلى أن مشروع رحال يعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة التي تركز على الإنسان، ومن هذا المنطلق يركز المشروع على الطالب باعتباره المحور الرئيسي للمشروع».

وأضافت المعلا أن فرق العمل المعنية بالمشروع في الهيئة قد لمست منذ إطلاقه بأن المدارس التي أبدت اهتماماً بالانضمام إلى المشروع، هي مدارس تضع سعادة وجودة حياة طلبتها كنقطة انطلاق لعملها، وتمتلك الشجاعة لابتكار الأفكار التي تلبي الاحتياجات الفردية لطلبتها.

حلقات نقاشية

ولفتت إلى أن ثمة حلقات نقاشية تستضيفها الهيئة بشكل شهري للإستماع إلى أولياء الأمور ممن أبدوا الاهتمام بمشروع «رحّال»، حيث سعدنا بالاستماع إلى أفكارهم وتفاعلهم مع الخيارات المتوفرة والإمكانات المستقبلية لتلبية احتياجاتهم بطريقة غير مسبوقة من خلال المشروع، كما سعدنا في الوقت ذاته بالإستماع إلى أفكارهم.

مؤكدة بأن تنوع البرامج المقدمة عبر مشروع رحال وتفاعل مدارسنا ومجتمعنا معها، سيشكل بدوره نقطة انطلاق نحو تعزيز الثقة بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية من أجل تجربة تعليمية أكثر استمتاعاً للطلبة، ومن خلال نموذج مبتكر.

ويجسد مشروع «رحّال» رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن تطبق الجهات الحكومية اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات، حيث يمنح مشروع رحال الطلبة فرصة اختبار إمكاناتهم والاستفادة من التعلم داخل المدرسة وخارجها.

وأشارت راشمي ناندكيوليار وهي مدير مدرسة دلهي الخاصة بدبي إلى أن الدراسات التعليمية تؤكد على أن الطلبة الذين تتاح لهم فرصة اختيار تجربة التعلم بطرق مختلفة يصبحون منتجين، ونحن نتطلع في مدرستنا إلى انضمام المزيد من الطلبة للبرنامج.

وكانت المدرسة الهندية العليا الخاصة بدبي قد بادرت بالتسجيل في مشروع «رحّال» خلال أبريل الماضي، ما أتاح لطلبتها فرص التعلم خارج المدرسة، لا سيما الطلبة الموهوبين رياضياً.

تمكين

يستهدف مشروع «رحال» تمكين الطلبة من الدراسة في المدارس العادية، بالإضافة إلى المتابعة بشكل جزئي بمكان آخر في المجتمع، ضمن منظومة مبتكرة، تتضمن وسائل للتقييم، وتتيح للطلبة والمتعلمين البحث عن فرص للتعلم والاستفادة منها، بالإضافة إلى الاعتراف بجميع المهارات والمعارف، بغض النظر عن طريقة اكتسابها.

وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات الحياتية والاعتراف بها على قدم المساواة مع المهارات الأكاديمية، ما يقود بدوره إلى ترسيخ ريادة دبي الإقليمية والدولية في الارتقاء بالتعليم.