راية الإمارات تعانق السماء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عَلَم الإمارات سيبقى عالياً خفاقاً بسواعد أبنائها وعزيمتهم التي لا تلين، والتفافهم حول قيادتهم وتفانيهم في خدمة وطنهم، والسهر على صون ترابه والذود عن مقدراته والعمل على رفعته بفكر مبدع وطموح حدوده عنان السماء يحث خطاهم نحو أعلى درجات المجد في مختلف المجالات.

وأضاف سموه :«نعمل ليكون لوطننا رايات ترفرف في سماء الإبداع والتفوق في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل في كل المجالات مدموغة بحب الوطن والوفاء والولاء لترابه، ترفعها سواعد لا تعرف التعب ولا تتوانى في خدمة الوطن ولا تتأخر عن مواصلة الليل بالنهار لتحقيق رفعته.. رايات نعليها برؤية متفائلة وعزيمة لا تعرف المستحيل».

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محمد بن راشد: عَلَم الإمــــــارات سيبقى عالياً خفاقاً بســـواعد أبنائهــا وعزيمتهــــــم والـتفافهم حول قيادتهم