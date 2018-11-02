محمد بن زايد: سعادتنا وتقدمنا بإخلاصنا لراية الوطن

المصدر: دبي- البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن علم اﻹمارات سيظل يجمعنا على المحبة لنستمد منه معاني الفخر وروح التحدي والقوة، مشيراً سموه إلى أن سعادتنا وتقدمنا بإخلاصنا لراية الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينتين عبر حساب أخبار سموه في «تويتر» بمناسبة الاحتفال بيوم العلم: «على امتداد الوطن واتساع أفقه نحتفي بيوم العلم.. مناسبة نستشعر خلالها رمزية العلم الذي اقترن على الدوام بوحدة الإمارات وسيادتها ودوام عزها ومجدها، وفي هذا العام له وقع مختلف، فهو عام زايد الذي وحد الوطن وجمع شمل أبنائه على كلمة وراية واحدة هي راية الاتحاد».

وأضاف سموه: «العلم أكثر من مجرد شعار أو رمز للدولة.. العلم ذلك الرباط الوثيق بين الوطن وأبنائه.. نستلهم من رمزيته قيمة الوطن وأهمية الذود عنه والتضحية ﻷجله.. علم اﻹمارات سيظل يجمعنا على المحبة لنستمد منه معاني الفخر وروح التحدي والقوة.. سعادتنا وتقدمنا بإخلاصنا لراية الوطن».