محمد بن راشد.. كسبتَ الرهان بدموع مريم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رهاننا للمستقبل هو على جيل قارئ، أساس دعائمه وقوامه تشكل بفضل منجزات ونتائج مشروع تحدي القراءة العربي.

وتجلّى في دورة هذا العام بمشاركة 10 ملايين طالب، قرأ كل منهم 50 كتاباً في عام، مشيراً سموه إلى أن عقول هؤلاء الطلاب ومعارفهم سيكون لها الأثر في تغيير مجتمعاتنا نحو الأفضل، فرهاننا على الجيل القارئ الذي به نتفاءل، وبه نستأنف الحضارة.

جاء ذلك في تدوين لسموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، بمناسبة تتويجه بطل تحدي القراءة العربي لدورة هذا العام الجاري 2018، الذي جرى على مسرح «أوبرا دبي»، وتوجت بالمركز الأول الطالبة المغربية الطفلة مريم أمجون. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينته.

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محمد بن راشـد: نراهن على 10 ملاييـــن طالب بهم نتفاءل ونستأنف الحضارة