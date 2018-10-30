توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.. وحركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل 40 كم/ساعة أحياناً .

والخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:26.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 26 75 35

دبي 33 25 80 40

الشارقة 32 23 80 35

عجمان 33 24 75 30

أم القيوين 33 23 75 30

رأس الخيمة 32 25 80 50

الفجيرة 31 24 75 50

العين 33 23 80 35

ليوا 32 24 85 40

الرويس 31 26 80 35

السلع 30 25 85 30

دلما 31 27 75 40

طنب الكبرى 30 26 80 45

طنب الصغرى 30 26 80 45

أبو موسى 30 26 80 45