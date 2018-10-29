شاهد لحظة انطلاق القمر الصناعي الإماراتي " خليفة سات "

انطلق صباح اليوم القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. ويعتبر "خليفة سات" الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.
واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.
وسيقدم «خليفة سات» صوراً فضائية عالية الجودة والوضوح، وسيتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وستستخدم صوره مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني .
القمر الصناعي الاماراتي #خليفة_سات ينطلق إلى مداره حول الأرض و #الإمارات تدخل فعليا نادي صناع الفضاء— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018
@MBRSpaceCentre#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Fwdp1sq0Nk
من مركز محمد بن راشد للفضاء.. لحظة انطلاق القمر الصناعي #خليفة_سات بنجاح #البيان_القارئ_دائما@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/zsBqs13a2q— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018
الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء الشهير : #خليفة_سات إنجاز عظيم لدولة #الإمارات والمنطقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018
@MBRSpaceCentre#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/L92K63NjN9
سعيد المنصوري مدير قسم تطوير التطبيقات والتحليل: #الإمارات سجلت بصمة في صفوف الدول المصنعة للأقمار الصناعية— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018
#خليفة_سات
@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/EfGSdfO2yj
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