شاهد لحظة انطلاق القمر الصناعي الإماراتي " خليفة سات "

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلق صباح اليوم القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. ويعتبر "خليفة سات" الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وسيقدم «خليفة سات» صوراً فضائية عالية الجودة والوضوح، وسيتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وستستخدم صوره مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني .

سعيد المنصوري مدير قسم تطوير التطبيقات والتحليل: #الإمارات سجلت بصمة في صفوف الدول المصنعة للأقمار الصناعية

#خليفة_سات

@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/EfGSdfO2yj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018

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