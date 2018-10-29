شاهدوا البث المباشر لإطلاق القمر الصناعي الإماراتي " خلفية سات "

المصدر: البيان الإلكتروني

سيكون الإماراتيون والعرب والعالم أجمع اليوم الاثنين ، 29 أكتوبر 2018 ، على موعد ممع التاريه ، حيث سيتم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي " خليفة سات " على متن صاروخ (H-IIA) ، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان .

ويمكن لمتابعي البيان مشاهدة البث المباشر لإطلاق القمر الصناعي " خليفة سات " ، أول قمر صناعي تم تصميمه بالكامل بأيدي إماراتية ، و تصنيعه في مركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة

و " خليفة سات" هو قمر صناعي مخصص لأغراض الرصد الأرضي ، تم تصميمه واختباره وتصنيعه من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين ، في مختبرات تكنولوجيا الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو واحد من أكثر الأقمار الصناعية تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم ، و يمتلك خمس براءات اختراع.

و بمجرد دخوله الى مداره ، سيبدأ القمر الإصطناعي عمله بإلتقاط صور فائقة الجودة و إرسالها الى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء . و ستساعد هذه الصور المنظمات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم في مراقبة التغيرات البيئية ، و في جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية ، والتخطيط العمراني، وأكثر من ذلك بكثير .

شاهد البث المباشر هنا بدءا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت الإمارات