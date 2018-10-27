تايلند تنضم إلى قائمة خيارات بطاقة " إسعاد"

المصدر: بانكوك_رامي عايش

أكدت سريسودا وانا نائب وزير السياحة التايلندية حرص بلادها على تعزيز و تطوير علاقاتها الاقتصادية والإنسانية مع الإمارات التي قالت إنها الرافد الأول للسياح العرب الى هذا البلد.

جاء ذلك خلال استقبالها في فندق بنينسولا في العاصمة بانكوك وفد برنامج لجنة بطاقة "اسعاد" التابع لشرطة دبي برئاسة النقيب خالد السويدي وعضوية كل من النقيب منى التميمي رئيس قطاع المجمعات التجارية في البرنامج؛والملازم احمد بن غافان رئيس قطاع الفنادق والمجمعات السياحية؛ والرقيب بخيت النهدي مسؤول قطاع الجودة؛ والمدني فاطمة الجهضمي رئيس قطاع وكالات السيارات وخدماتها؛ وبحضور عبد الله الشحي رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في سفارتنا في العاصمة التايلندية ؛ بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين ؛ وفرص انضمام اكبر عدد من المنشآت الحيوية فيها تحت مظلة "البرنامج" الذي يوفر تسهيلات وخصومات وعروضا لحاملي بطاقاته، في قطاعات مختلفة لا سيما الصحة والسياحة والتعليم ومزايا اخرى تهدف الى الاسهام في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي تحت اشراف قائدها العام اللواء عبد الله المري؛ ومتابعة منى العامري رئيس لجنة " اسعاد" ؛ المتمثلة باسعاد الموظفين.

وقالت وانا: " برنامج إسعاد فريد من نوعه ونحن سعيدون بالشراكة معه؛ وانضمام عشرات الجهات السياحية والعلاجية والتعليمية في بلادنا الى قائمة خيارات حاملي البطاقة؛ خصوصا وانه يحظى برعاية وادارة مؤسسة امنية مثل القيادة العامة لشرطة دبي ؛ الامر الذي يمنح منتسبيه مصداقية كبيرة؛ ويشجع المزيد من الشركات والجهات الخدمية والمنشات التجارية للانضمام اليه؛ وعقد شراكات معه؛ زيادة على ان البرنامج يقدم تسهيلات وخصومات كبيرة لاعضائه تسهم في اسعادهم وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم بما ينعكس ايجابا على سعادتهم و ادائهم الوظيفي.

واشارت المسؤولة التايلندية الى ان برنامج اسعاد يحظى باهتمام عشرات الجهات في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والتجارة في كل من العاصمة بانكوك ومقاطعتي كرابي وهواهين لما له من دور في تنشيط السياحة في بلادها.

واضافت: أكثر من ٣٠٠ منشأة أبدت اهتمامها بالتعاون مع البرنامج وتقديم خصومات بنسب مختلفة إلى حاملي بطاقة إلبرنامج".