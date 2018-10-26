طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية وفوق البحر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة أحياناً .

و بحسب النشرة سيكون الخليج العربي متوسط الموج - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 20:54.

ولفت المركز إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج .. و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:07 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 25 75 30

دبي 34 26 65 25

الشارقة 34 23 75 25

عجمان 33 26 70 35

أم القيوين 33 22 75 30

رأس الخيمة 32 24 70 50

الفجيرة 32 26 70 45

العين 34 23 70 25

ليوا 36 23 85 25

الرويس 33 24 80 30

السلع 33 25 85 35

دلما 34 29 85 50

طنب الكبرى 33 27 75 45

طنب الصغرى 33 27 75 45